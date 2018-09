Caltanissetta: trovata morta donna scomparsa a San Cataldo

Palermo, 26 set. (AdnKronos) – E’ stata ritrovata morta la donna scomparsa da domenica a San Cataldo, piccolo centro in provincia di Caltanissetta. Ieri sera il corpo senza vita di Maria Teresa Torregrossa, 54 anni, è stato rinvenuto in via Portella Bifuto, alla periferia della cittadina. La donna presentava un’ampia ferita al collo. Era stato il marito della donna, Calogero Cagnina, a denunciare la scomparsa della moglie. L’uomo aveva detto ai carabinieri di essersi svegliato domanica mattina e non avere trovato accanto a se la moglie.

