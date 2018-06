Camera: Asp, bene impegno Fico per facilitare lavoro giornalisti

Roma, 21 giu. (AdnKronos) – “Nella giornata di oggi, in occasione della prima riunione delle commissioni permanenti della Camera dei deputati, si è registrata una limitazione sostanzialmente inedita della possibilità di accesso dei giornalisti agli spazi del piano di Montecitorio dove si riuniscono le stesse commissioni”. Lo sottolinea in una nota l’Associazione stampa parlamentare.

“Abitualmente -spiega il comunicato- i giornalisti iscritti alla Stampa parlamentare e quelli quotidianamente accreditati seguono i lavori delle commissioni sostando negli spazi ad esse attigui. Una consuetudine che rientra nel più generale diritto di accesso ai palazzi del Parlamento, limitato solo in alcuni, specifici casi”.

“L’Associazione stampa parlamentare -conclude la nota- intende riaffermare e difendere le prerogative dei giornalisti riconosciute e rispettate nelle scorse legislature, in spirito di piena collaborazione con i vertici della Camera. Prendiamo dunque atto con soddisfazione dell’impegno, manifestato dalla presidenza della Camera, alla massima trasparenza e alla collaborazione con l’Asp perché gli spazi di Montecitorio siano il più possibile accessibili alla stampa”.