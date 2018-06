Camera Commercio americana in Italia, nuove nomine a vertici

Roma, 28 Giu. – (AdnKronos) – Sono state nominate nuove cariche sociali nel corso dell’Assemblea Annuale dei Soci dell’AmCham Italy, la Camera di Commercio Americana in Italia, affiliata alla US Chamber of Commerce Di Washington, la Confindustria statunitense. La 103esima edizione dell’Assemblea di AmCham Italy, di cui fanno parte oltre 500 aziende, ha visto la nomina di Giuliano Tomassi Marinangeli, attuale Presidente e Amministratore Delegato di DOW Italia, alla guida dell’Associazione; Luca Arnaboldi, Senior Partner dello Studio Legale Associato Carnelutti, assumerà il ruolo di Vice Presidente Vicario; Fabio Benasso, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia S.p.A., Antonio De Palmas, Presidente di Boeing Italia ed Eugenio Sidoli, attuale Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia S.r.l., assumeranno il ruolo di Vice Presidenti.

Agli attuali 38 membri del Consiglio di Amministrazione, si aggiungeranno 6 nuovi componenti: Andrea Castellari, Amministratore Delegato di Viacom International Media Networks Italia, Medio Oriente e Turchia; Luca Colombo, Country Manager di Facebook Italia; Giuseppe Falco, Amministratore Delegato di Boston Consulting Group per Italia, Grecia e Turchia; Luca Franzi, Vice Presidente di Aon S.p.A.; Donato Iacovone, Amministratore Delegato di EY Italia e Regional Managing Partner dell’Area Mediterraneo e Michele Perrino, Presidente e Amministratore Delegato di Medtronic Italia S.p.A..

L’evento – cui hanno partecipato il Presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi e i Presidenti dei Comitati e Gruppi di Lavoro AmCham Italy – ha coinvolto i vertici di grandi aziende americane e nazionali, oltre a numerosi rappresentanti istituzionali e di realtà facenti parte del network AmCham. Ospite d’onore la Console Generale degli Stati Uniti d’America a Milano, Elizabeth Lee Martinez.