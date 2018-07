Camera: Qt, Fraccaro risponde su leggi con testo ‘in differita’

Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Oggi question time, alle 15 alla Camera, con i ministri Riccardo Fraccaro, Erika Stefani, Alberto Bonisoli e Paolo Savona. Il ministro dei Rapporti con il parlamento e democrazia diretta, Fraccaro, risponderà a una interrogazione sulle iniziative volte a evitare il mero annuncio, da parte del Governo, di provvedimenti normativi di cui non risulta tempestivamente conoscibile il testo (Fornaro – Leu).

Il ministro degli Affari regionali e autonomie, Stefani, risponderà invece a una interrogazione sulle iniziative per proseguire l’iter volto ad attribuire ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni che ne abbiano manifestato l’interesse, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Invernizzi ed altri – Lega). Il ministro dei Beni e attività culturali e turismo, Bonisoli, risponderà a interrogazioni sulle iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, con particolare riferimento alla promozione di un piano straordinario di assunzioni in relazione alle necessità del settore (Carbonaro – M5S) e sugli elementi in merito al trasferimento di risorse tra dicasteri in relazione al previsto riordino delle competenze in materia di turismo (Ascani ed altri – Pd).

Il ministro degli Affari europei, Savona, infine risponderà a interrogazioni su chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare le risorse del Fondo sociale europeo per finanziare il reddito di cittadinanza (D’Attis ed altri – FI) e su chiarimenti in ordine alla posizione assunta dal Governo nell’ambito del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018, con particolare riferimento alla riforma della governance dell’Unione monetaria europea (Fidanza ed altri – FdI).

