Campania: Parco nazionale Vesuvio, al via sistema di videosorveglianza

Napoli, 19 lug. (Labitalia) – Industria 4.0 al servizio del sistema di videosorveglianza del Parco nazionale del Vesuvio, inaugurato presso la sede dell’Ente Parco a Palazzo Mediceo Ottaviano (Napoli). Il sistema, realizzato da Fastweb e Innovaway, nell’ambito della Convenzione Consip ‘Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi’, è un fondamentale ausilio tecnologico per il controllo del territorio e per la prevenzione degli illeciti ambientali lungo le vie di accesso, gli stradelli forestali, i siti oggetto di sversamento dei rifiuti e di supporto al piano Antincendio boschivo dell’area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio.

“E’ doveroso -spiega il presidente del Parco nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo- un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questo impianto, ho seguito personalmente l’avanzamento dei lavori e, devo dire, c’è stato grande l’impegno, al di là del lavoro tecnico, si è vista la passione profusa per il territorio. Per questo ringrazio i dirigenti, i lavoratori e i tecnici di Fastweb e di Innovaway, le due società che hanno realizzato l’impianto”.

L’impianto è stato realizzato rifunzionalizzando un sistema di telecamere pre-esistenti e realizzando nuove infrastrutture per installare telecamere di ultima generazione sia di tipo fisse (bullet) che brandeggiabili (SpeedDome) per il controllo ambientale nonché apparati di lettura targhe e ad infrarossi per la visione notturna, per un totale di 35 siti videosorvegliati e collegati a 3 centrali operative: sede Ente Parco del Vesuvio di Ottaviano, sala dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio e la stazione dei carabinieri di Ottaviano.

Per il progetto del Parco nazionale del Vesuvio, Fastweb ha scelto come partner Innovaway per le competenze in ambito IoT e per le competenze specifiche nell’integrazione di strumenti intelligenti per il controllo del territorio e per il monitoraggio distribuito. Tali competenze sono attiviate per il videocontrollo del territorio in aree particolarmente critiche grazie a una profonda conoscenza delle tecnologie di automazione delle smart city e dell’industria 4.0, all’utilizzo di suite software per il monitoraggio e la gestione remota tramite service control room e alla possibilità di attivare monitoraggio H24 in 25 lingue grazie alla struttura Itsm d’eccellenza.

L’architettura tecnologica scelta da Fastweb garantirà il miglior compromesso tra le performance e la disponibilità del servizio grazie alla possibilità di registrazione distribuita multiserver e multi sito delle immagini. Il sistema permetterà di effettuare le registrazioni in alta risoluzione e inviare le immagini live su richiesta dell’operatore per ogni singola telecamera.

L’architettura tecnologica è, inoltre, open e future-proof cioè è in grado di integrare tecnologie come le telecamere termiche per la prevenzione degli incendi, le telecamere mobili-autoalimentate e i droni per il controllo on demand degli eventi e di gestire future innovazioni tecnologiche tra i quali sensori e sistemi nell’ambito dello standard IoT (Intenet of Things). Grazie a questo progetto, l’ente Parco nazionale del Vesuvio si è dotato di una soluzione tecnologica all’avanguardia per il controllo del territorio e per la prevenzione di fenomeni criminosi e di situazioni critiche come quella dell’estate 2017.

