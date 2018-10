Car Server: Iccrea capofila di maxi finanziamento da 50 mln

Roma, 16 ott. (AdnKronos) – Iccrea BancaImpresa è capofila di un finanziamento record, sia sul profilo dell’importo, 50 milioni di euro, sia per il numero di Bcc coinvolte nel pool: 49. Destinataria del maxi finanziamento è Car Server, la prima società di noleggio a lungo termine a capitale interamente italiano. Lo rende noto Iccrea in un comunicato sottolineando che l’operazione rappresenta il più numeroso pool della storia della banca corporate del Gruppo bancario Iccrea che, grazie al coordinamento del Centro Impresa di Bologna – Area Affari Bcc Centro-Sud, coinvolge 51 soggetti: 49 Banche di Credito Cooperativo, Cassa Centrale Raiffeisen oltre a Iccrea BancaImpresa in qualità di arranger e finanziatrice. Le BCC partecipanti all’operazione sono dislocate in tutta Italia: 2 in Puglia, 3 in Campania, 1 in Calabria, 2 in Friuli Venezia Giulia, 5 in Veneto, 1 in Lazio, 11 in Lombardia, 5 nelle Marche, 4 in Abruzzo, 2 in Piemonte, 5 in Sicilia ed 8 in Toscana.

Il finanziamento prevede la concessione di un mutuo chirografario, con la finalità di supportare ulteriormente gli investimenti di Car Server previsti nel piano poliennale 2017-2020, volti a incrementare la flotta dagli attuali 33 mila veicoli a 60 mila veicoli, e conseguentemente alle previsioni di crescita delle immatricolazioni del 34% nel 2018.

