Carburanti: Assopetroli, accise non possono più essere usate come bancomat (3)

(AdnKronos) – La Sen delinea un cambiamento profondo dell’energia italiana, che impatta i trasporti e chiama in causa la distribuzione dei carburanti, all’insegna della sostenibilità ambientale. È un percorso ambizioso, che chiede al settore in parte di riconvertirsi e mettere in campo investimenti per oltre 5 miliardi già nei prossimi anni. I drive del cambiamento sono la modernizzazione dell’infrastruttura, la nuova offerta di carburanti a basso impatto ambientale, senza chiusure anche all’elettrico, la trasformazione digitale. È una sfida difficile che impone innanzitutto coerenza e stabilità dell’indirizzo politico. Il primo banco di prova saranno la Legge di Bilancio, il Piano Energia e Clima e il Piano NEC per la riduzione delle emissioni inquinanti.

“Incoerenza e discontinuità in questa traiettoria mettono a rischio gli investimenti e allontanano gli obiettivi della Sen frutto di una lunga consultazione”, spiega il presidente di Assopetroli – Assoenergia. “Questo è il messaggio centrale che Assopetroli-Assoenergia consegna alla maggioranza e al nuovo Governo. Oltre a questo un no forte e chiaro a politiche penalizzanti, irrazionali, non proporzionate su mobilità e qualità dell’aria che colpiscono cittadini e imprese”.