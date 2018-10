Carburanti: Coldiretti, con +11,4% record prezzi gasolio da 4 anni (2)

(AdnKronos) – L’aumento della spesa energetica ha un doppio effetto negativo perché, sottolinea la Coldiretti, riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare con l’arrivo dell’autunno. Il costo dell’energia si riflette infatti in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e distribuzione.

Nelle campagne oltre all’aumento dei costi per il movimento delle macchine come i trattori, il caro petrolio colpisce soprattutto, conclude la Coldiretti, le attività agricole che utilizzano il carburante per il riscaldamento delle serre (fiori, ortaggi e funghi), di locali come le stalle, ma anche per l’essiccazione dei foraggi destinati all’alimentazione degli animali.

