Carceri: Di Maio, soluzione a sovraffollamento non è svuota galere

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – Per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri “penso occorra costruirne di nuove, non si può pensare a nuovi indulti o ‘svuota carceri’. Non è questa la strada. Da una parte bisogna riorganizzare gli spazi nelle carceri per ridare dignità a chi è in cella, ma dall’altro io non cedo all’idea che per risolvere la questione occorra mettere persone fuori dalla galera”. Lo afferma il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ai microfoni di Radio Radicale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...