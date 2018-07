Carceri: Fico, sovraffollamento ancora non superato

Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Stamattina sono stato in visita al carcere di Poggioreale. Ho visto diversi reparti, alcuni oggetto di una recente ristrutturazione, altri che continuano ad avere criticità strutturali gravissime. Ho trovato una realtà che sta cercando di rinnovarsi, ma in cui tanti e forti sono ancora i problemi da affrontare e risolvere. La stagione del sovraffollamento e del degrado, alimentati anche da leggi sbagliate, non ce la siamo ancora lasciata alle spalle”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

“Penso che garantire la dignità delle persone detenute -aggiunge- sia un dovere basilare dello Stato. Ma lo è anche assicurare percorsi di risocializzazione e di formazione nelle carceri. Come comunità di cittadini, infatti, chiediamo certezza della pena, ma non possiamo non porci una domanda fondamentale: cosa farà il detenuto una volta scontata la pena, che persona e che cittadino sarà. Questo perché carcere e società esterna sono vasi comunicanti. E quindi sarà una persona migliore se in carcere avrà trovato la possibilità di costruire un’opportunità di riscatto e di formare o ricostruire la propria identità, seguendo per esempio percorsi di formazione o imparando un nuovo lavoro”.

