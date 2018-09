Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Non so su che basi il ministro della giustizia abbia sospeso la vicedirettrice di Rebibbia, mi auguro abbia avuto sufficienti elementi per farlo. E’ sicuro che per non avere più bambini in carcere basta approvare nostra riforma ordinamento penitenziario”. Lo scrive su twitter Andrea Orlando del Pd, ex-ministro della Giustizia.

