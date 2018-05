Casa: a Milano il lusso è sempre di moda, compravendite +20% nel 2017

Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Le residenze ‘First class’ non conoscono crisi a Milano. Le compravendite di case di lusso, quelle che superano il valore di un milione di euro, sono cresciute del 20% nel 2017, contro una media nazionale del +13,3 per cento. Secondo la prima edizione del rapporto “Vivere alla grande a Milano – Una nuova domanda residenziale first class”, realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Sigest, il capoluogo della Lombardia è sempre più l’unica global city italiana in grado di attrarre capitali anche dall’estero con la crescita dei servizi e delle infrastrutture, e le importanti trasformazioni urbanistiche in atto che ne fanno il mercato immobiliare più evoluto e liquido del Paese.

Le compravendite delle case di lusso aumentano in misura maggiore di quelle delle della case ‘standard’, in crescita del 12,2 per cento. La quota delle abitazioni di pregio comprate a Milano è ormai stabilmente al di sopra degli otto punti percentuali sul totale delle transazioni avvenute. In particolare, fra il 2016 e il 2017 si è intensificata la domanda per acquisto e per locazione di immobili di pregio con un corrispondente incremento del numero dei contratti stipulati.

Anche a livello nazionale il mercato delle residenze di pregio ha fatto registrare un trend positivo: nel 2017 le compravendite sono passate dalle 15mila unità del 2016 alle 17mila del 2017, con un incremento del 13,3 per cento, superiore rispetto alla media del mercato residenziale, in aumento del 7,7 per cento. Si tratta di un mercato di nicchia, legato com’è ad un ristretto numero di prodotti che negli ultimi tre anni, dal punto di vista delle compravendite, ha interessato circa il 3 per cento dei volumi totali di scambi effettuati in tutto il Paese.