Caso Maugeri: Corte Conti, danni per 60 mln a Regione Lombardia (2)

(AdnKronos) – Allo stesso modo la Fondazione Maugeri, e per essa il suo presidente Umberto Maugeri e il direttore centrale Passerino Costantino, “hanno distratto una cospicua parte dei predetti finanziamenti dalla prevista finalità di interesse pubblico ed hanno corrisposto, a valere sui contributi regionali ricevuti, notevolissime somme di denaro a tali soggetti ‘intermediari'”.

Secondo la Corte dei Conti, attraverso questo sistema Formigoni avrebbe realizzato utilità che “ammontano allo stato ad almeno 5 milioni di euro, ed alla concorrenza di tale somma è stata azionata ed autorizzata la tutela cautelare”; per Maugeri, invece, il profitto realizzato sarebbe pari ad almeno euro 4 milioni di euro. La cifra contestata a Daccò, infine, è di 15 milioni di euro. Per Passerino il profitto realizzato sarebbe di almeno 4 milioni di euro, mentre per Simone ammonterebbe ad almeno 15 milioni di euro. Per Daccò e Simone “la tutela cautelare è stata autorizzata fino alla concorrenza di 10 milioni di euro”. Quanto alla Fondazione Maugeri, “allo stato attuale non è destinataria di misure cautelari patrimoniali, in considerazione della sua relativa solvibilità finanziaria, oltre che della necessità di non arrecare pregiudizio allo svolgimento delle attività di pubblico interesse”.

La Corte dei Conti della Lombardia ha fissato l’udienza di convalida della misura cautelare di natura patrimoniale per l’11 luglio prossimo.