Caso Maugeri: Lupi-Colucci, convinti innocenza Formigoni

Roma, 19 set. (AdnKronos) – “La nostra totale solidarietà a Roberto Formigoni, della cui innocenza eravamo e siamo ancora convinti. Confidiamo ora nella Corte di Cassazione, fino al cui pronunciamento non si può parlare di giustizia”. Lo affermano Maurizio Lupi e Alessandro Colucci, deputati di Noi con l’Italia.

“Ma non può essere questa condanna, e non lo sarà, il giudizio -aggiungono- su vent’anni di amministrazione della Regione più all’avanguardia in Europa, per la sua sanità, per i suoi servizi, per l’innovazione, per la formazione, per la capacità di creare lavoro, per il welfare sussidiario, per i conti in ordine, per il miglior rapporto tra numero di dipendenti ed efficienza della pubblica amministrazione. Formigoni corrotto dal lusso è un’offesa alla sua intelligenza umana e politica, alla sua grande competenza amministrativa, alla capacità di fare squadra, di mettere insieme le persone a lavorare per obiettivi comuni. C’è un’eredità politica di costruzione positiva che non può e non deve essere dimenticata. I lombardi lo sanno. Siamo vicini a Roberto -concludono Lupi e Colucci- in questo momento difficile che, da lottatore qual è, troverà la forza di superare”.

