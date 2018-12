Castiglion Fiorentino città europea del Fair Play

Vince un bando europeo, unico comune italiano, e diventa capofila del progetto che vede coinvolti la Spagna, il Lussemburgo, il Belgio e la Romania oltre ad alcuni enti italiani

Castiglion Fiorentino vince il bando della commissione europea sulla promozione dei valori europei attraverso iniziative sportive a livello comunale e diventa capofila del progetto della durata di 22 mesi che vede coinvolti Italia, Spagna, Lussemburgo, Belgio e Romania.

Castiglion Fiorentino è tra l’altro l’unico comune italiano che si è aggiudicato il bando europeo, gli altri sono la Federazione delle associazioni delle capitali e delle città europee a Sport Aisbl, Belgio, la Città di Lovanio, in Belgio, e l’Amministrazione municipale della città di Kaunas, Lituania. Il Progetto vuole sviluppare e condividere in Europa le buone prassi per un’efficace comunicazione dei valori del Fair Play, gli stessi valori che uniscono nella diversità la stessa Unione Europea. Il valore aggiunto riconosciuto al Comune di Castiglion Fiorentino è quello di organizzare grandi eventi legati al mondo dello sport, con la consapevolezza della forte valenza educativa, perché premiare gli sportivi in grado di coniugare il rispetto delle regole e l’etica sportiva con la capacità di primeggiare nelle loro discipline, e rappresenta un messaggio di fiducia e di speranza soprattutto per tutti i giovani atleti che si affacciano al mondo dello sport.“L’obiettivo è quello di diffondere i valori positivi dello sport. Lo sport offre un senso di appartenenza e un forte attaccamento ai principi e alle tradizioni che sono alla base delle società aperte e può quindi essere un potente strumento di promozione dei valori comuni. In quest’ottica la promozione dello sport e dell’attività fisica non contribuisce soltanto alla salute e al benessere delle popolazioni locali ma anche al rafforzamento dei valori comuni europei tra i cittadini. Attraverso il coinvolgimento dei 12 enti coinvolti il comune di Castiglion Fiorentino ha il compito di diventare ‘modello europeo del Fair Play’ favorendo l’aumento del numero di persone che praticano un’attività fisica e sportiva e accrescendo l’integrazione nelle comunità creando un collegamento con altri settori come l’istruzione, la sanità, gli affari sociali e il turismo. Questo risultato è il riconoscimento di un lavoro di pianificazione e di programmazione di questa amministrazione che solo a partire dalla chiusura del dissesto finanziario, 2016, ha le carte in regola per partecipare a bandi comunitari” dichiara l’assessore alla Promozione del Territorio, Devis Milighetti.

“Un riconoscimento straordinario di cui anche le massime autorità sportive a livello nazionale e provinciale, come il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il responsabile aretino, Giorgio Cerbai, si compiacciono. Una vittoria che ci responsabilizza a livello europeo e di cui ci rende orgogliosi” conclude il sindaco Mario Agnelli.