Cdp: Pattofatto lascia gruppo, Palermo chief strategic equity officer ad interim

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – Il primo novembre prossimo Leone Pattofatto lascerà il gruppo Cdp “per intraprendere nuove esperienze lavorative” e, a decorrere da oggi, la posizione di responsabile della direzione ‘Chief Strategic Equity Officer’ verrà assunta ad interim dall’amministratore delegato, Fabrizio Palermo. E’ quanto prevede -apprende l’Adnkronos- un ordine di servizio dell’ad del gruppo .

Pattofatto è presidente di Cdp Equity da aprile 2016 e Chief Strategic Equity Officer, con responsabilità su tutto il portafoglio partecipativo del Gruppo. “Si coglie l’occasione per ringraziare il dott. Pattofatto per il significativo contributo fornito in questi anni per Cdp e il gruppo, formulando i migliori auguri per le sue future sfide professionali”, si legge nel testo dell’ordine di servizio.

