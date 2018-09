“C’è un’offerta per la Melegatti”

Verona, 17 set. (AdnKronos) – Melegatti, c’è una speranza. “Oggi è stata presentata un’offerta per rilevare le due aziende fallite – il -, collegate allo storico marchio” informa in un post su Facebook il consigliere regionale Stefano Valdegamberi del Gruppo Misto. “L’aggiudicazione provvisoria è avvenuta a 13,5 milioni di euro. Da ora decorrono i 10 giorni per eventuali offerte al rialzo”.

Segreto il nome dell’imprenditore che “con coraggio ha voluto investire nell’azienda che a Verona ha inventato il Pandoro. “Vuole rimanere riservato”, spiega il consigliere, “fino all’eventuale aggiudicazione definitiva”. Si sa soltanto che “non è del settore”. “Oggi è un grande giorno che riapre le speranze per il futuro di questa nostra storica azienda, simbolo dei prodotti tradizionali di Verona”.

