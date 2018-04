Cena di Primavera a Porta Crucifera

Il Consiglio Direttivo del Quartiere di Porta Crucifera organizza, sabato 14 aprile alle ore 20.30, la Cena di Primavera nei locali del Circolo RossoVerde. Il menù comprende antipasto con bruschette e pappa al pomodoro, penne all’amatriciana, pollo fritto con insalata e patatine fritte, dolci misti, acqua e vino al prezzo di 15€.

È necessario prenotare contattando Thomas al numero 3292322161.

Durante la cena verranno estratti i tre numeri vincenti della Lotteria di Pasqua, in palio per il primo premio un uovo Vestri 400gr e Cena omaggio per due presso il ristorante “La Lancia d’Oro”, per il secondo premio uovo Vestri 300gr e gadget by Diemmegi Contact e per il terzo premio un uovo Vestri 200gr e bracciale Borgunto. E’ possibile ancora acquistare i biglietti presso il Circolo RossoVerde, il Bar Baradero o contattando Giulia 3395429874.



Si ricorda infine che questo giovedì, 12 aprile, alle ore 21 si terrà l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso la Sala delle Vittorie. Potranno accedervi i Soci in regola con la quota sociale e per l’occasione e dare modo a tutti di partecipare, nella zona adiacente l’incontro, sarà allestito un punto tesseramento per rinnovi e/o nuove tessere che permetteranno il conseguente accesso all’incontro.

Ordine del giorno:

1) Informativa sul campo prova “Guido Raffaelli”.

2) Aggiornamento ed organizzazione delle attività del Quartiere dalla data di insediamento.

3) Varie ed eventuali.