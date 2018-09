Centrodestra: Carfagna, incontro Salvini-Berlusconi farà chiarezza

Roma, 15 set. (AdnKronos) – “Per noi di Forza Italia il centrodestra inteso come alleanza tra diversi, plurale ma unito, è sempre stato l’unico modello possibile. È di un centrodestra moderno che avrebbe bisogno l’Italia, non dell’improvvisazione che abbiamo visto in questi mesi del governo a guida M5S. Siamo sicuri che l’incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini aiuterà a fare chiarezza su quale sia l’orizzonte strategico della Lega e a trovare un modo per contrastare insieme e con forza le politiche sbagliate che portano avanti a partire da quelle economiche, fiscali e sul lavoro”. Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, nel corso di un comizio a Bolzano.

“Il centrodestra unito ha vinto tutte le ultime elezioni e continua a crescere: conquisteremo il governo di nuove Regioni e città – si dice convinta l’azzurra – Forza Italia e il suo leader mettono a servizio di questo progetto la loro esperienza e capacità di governo, ma non hanno mai accettato ne’ intendono accettare imposizioni o atti di arroganza, decisioni divisive e non inclusive”.

