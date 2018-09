Cgil: Sorrentino, mai candidata, fake news su congresso confederale

Roma, 15 set. (AdnKronos) – “Leggo ancora di possibili scenari che mi vedrebbero coinvolta nel congresso confederale in ruoli diversi da quello di segretaria della Funzione Pubblica Cgil. Dal momento che non mi sono mai candidata e non mi risulta che un’eventuale tale ipotesi sia stata sottoposta a consultazione, non esiste alcun fondamento di ciò che si legge sulle cronache dei giornali se non un uso strumentale di fake news per condizionare e inquinare quello che si vuole far apparire più come uno scontro di potere che la costruzione di un progetto di rigenerazione del sindacato”. Ad affermarlo è la segretaria generale della Funzione Pubblica Cgil, Serena Sorrentino.

“Siccome sono convinta – prosegue – che la Cgil abbia bisogno di coesione, visione, partecipazione delle delegate e dei delegati per ripensare la nostra rappresentanza non ho alcun interesse per il ‘gioco del trono di spine’. Come Funzione Pubblica vorremmo che si entrasse nel merito della discussione e del dibattito politico, soprattutto nel ripensare ruolo e valore del lavoro nei servizi pubblici”.

