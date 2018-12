Chinotti (Shl): “Associare donne eccellenti per migliorare Paese”

Roma, 14 dic. (Labitalia) – “Associare donne con il tema eccellenza vuole dire guidare un’organizzazione e il Paese verso qualcosa che non deve essere comparabile, ma che deve essere sempre migliorabile. Un concetto legato all’autenticità dell’essere umano che desidera, attraverso il proprio lavoro, esprimere il meglio che può nella propria vita”. Lo dice a Labitalia Ornella Chinotti, managing director Shl, in occasione del Premio Minerva Donna d’Eccellenza 2018.

“Il Premio – spiega – è importante perché consente alle donne di riflettere sulle esperienze delle altre donne, in particolare sulla costruzione di modelli di successo che non rappresentano un modello da imitare, ma un modello a cui ispirarsi”.