Ciclone russo

Roma, 16 nov. (AdnKronos) – Aria fredda dalla Russia sul terzo weekend di novembre. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che le temperature subiranno una diminuzione di circa 10°C, scendendo sotto la media del periodo. Oggi previste precipitazioni sulle regioni adriatiche dalla Romagna alla Puglia, la Sardegna orientale, la Calabria ionica e localmente la Sicilia. La neve scenderà fin sopra i 1.000 metri sull’Appennino centrale, 1.200-1.300 metri su quello meridionale, a 1.500 metri in Sardegna. Domani, cielo sereno e limpido al Nord, precipitazioni su Abruzzo, Molise e Sardegna orientale con neve a 700 metri in Appennino, a 1.500 metri in Sardegna, qualche pioggia anche sulla Sicilia.

Antonio Sanò, direttore e fondatore de ‘iLMeteo.it’, avverte che le temperature al primo mattino misureranno valori di pochissimi gradi sopra lo zero sulle pianure del Nord, tra 3 e 7°C su quelle del Centro-Sud, estese e forti gelate già a partire dai 300 metri; di giorno a fatica saliranno sopra gli 8-9°C al Nord e fino a 14°C al Centro-Sud. Il direttore annuncia inoltre che tra lunedì e martedì un vortice ciclonico investirà tutta l’Italia con piogge, nubifragi e nevicate che al Nord potrebbero raggiungere anche quote prossime alla pianura sul Piemonte.