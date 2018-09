Città efficienti e bollette leggere, si parte dalla ‘CasaRinnovabile’

Milano, 29 set. (AdnKronos) – Diffondere nelle case di tutti i cittadini l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile, attraverso informazioni chiare e sicure che aiutino a installare gli impianti che servono laddove servono e garantire più risparmio e minore impatto ambientale.

È una delle azioni fondamentali per riqualificare le nostre città, argomento al centro del convegno “Green & the City, la rinascita dei centri urbani”, oggi a FestivalFuturo, la tre giorni di Altroconsumo in corso all’Unicredit Pavilion a Milano.

Con questo obiettivo, Altroconsumo ha scelto di fornire a tutti i consumatori, che siano soci o meno, uno strumento ad hoc, attraverso un progetto specifico, riconosciuto e supportato dalla Comunità Europea: Clear 2.0, declinato in Italia proprio da Altroconsumo con il nome di CasaRinnovabile. Progetto che punta a promuovere le buone pratiche di efficientamento energetico e di produzione energetica da fonte rinnovabile nelle nostre abitazioni.

Come? “Lo facciamo attraverso quello che sappiamo fare meglio: i test comparativi, di laboratorio e indipendenti – spiega all’Adnkronos Matteo Atzori, communication manager di CasaRinnovabile, ingegnere esperto in efficienza energetica e fonti rinnovabili – grazie a questi test abbiamo individuato le migliori tecnologie e i migliori prodotti all’interno di ogni tecnologia, tra climatizzazione, fotovoltaico, solare termico , stufe a pellet, pompe di calore per acqua sanitaria”.

Queste informazioni sono state poi diffuse gratuitamente a tutti i consumatori. E non solo. “Abbiamo fatto in modo che questi consumatori potessero interagire tra loro in una community dedicata alla tematica energetica, creata all’interno del sito di Altroconsumo – continua Atzori – per condividere le esperienze e aiutare così i cittadini che hanno ancora qualche dubbio”.

E ancora, “abbiamo messo a disposizione dei cittadini uno strumento per acquistare le migliori tecnologie al miglior prezzo: i nostri gruppi d’acquisto – aggiunge – che hanno raggiunto, già dalla precedente edizione, numeri importanti con oltre 20mila adesioni e oltre 2.500 impianti installati in tutta Italia e una diffusione sul territorio di 1.111 comuni in cui almeno un’azione di CasaRinnovabile è presente”.

Al panel “Green & the City, la rinascita dei centri urbani”, dedicato al futuro delle nostre città, con Altroconsumo ci sono Enea, l’Agenzia governativa Casaclima, Rete Irene, e due aziende – Eni e Engie – che stanno investendo in efficientamento e risparmio energetico, e rappresentanti istituzionali del Comune di Milano.

