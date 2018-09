Clima: Starace a Climate Week, elettricità per affrontare sfide mondiali (3)

(AdnKronos) – La riunione di quest’anno, presieduta dalla Vice Segretario Generale ONU, Amina Mohammed, e alla quale hanno preso parte anche l’Alto Commissario per i diritti umani, Michelle Bachelet e l’AD e Direttore Esecutivo del Global Compact, Lise Kingo, si è focalizzato sulla necessità di rafforzare da parte delle aziende gli sforzi sul fronte dei diritti umani e delle ineguaglianze.

Il 26 settembre Starace ha anche partecipato al secondo forum annuale Bloomberg Global Business che riunisce importanti leader come Capi di Stato e di Governo e CEO, per discutere le opportunità di creazione di posti di lavoro, di commercio e crescita economica. Nella riunione, Starace ha partecipato al insieme a Capi di Stato e leader del mondo imprenditoriale al workshop sulla Digitalizzazione e alla “Energy, Infrastructure, Technology, Access Roundtable”.

In parallelo Cammisecra ha tenuto il discorso di apertura all’undicesimo #EnelFocusOn, una serie di discussioni aperte sul futuro dell’innovazione e della tecnologia con esperti del mondo dell’industria e influencer digital provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di ispirare il cambiamento e il progresso. L’#EnelFocusOn di New York ha discusso su come creare valore condiviso per affrontare il cambiamento climatico, soprattutto nel settore dell’energia. L’ospite d’onore è stato il Professor Mark Kramer, co-fondatore e direttore di FSG (Foundation Strategy Group), società di consulenza che aiuta le organizzazioni a trovare nuove vie per raggiungere risultati concreti in merito alle più importanti sfide della società, e docente alla Harvard Business School sulla creazione di valore condiviso.

