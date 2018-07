Cnel: assemblea avvia processo riforma

Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Al via il processo di riforma del Cnel. L’assemblea, che si è tenuta oggi a Roma sotto la presidenza di Tiziano Treu, ha proceduto all’approvazione del nuovo regolamento degli organi del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, ai sensi della legge speciale n. 936 del 1986. Il nuovo regolamento, predisposto dalla Giunta per il Regolamento presieduta dal consigliere Gian Paolo Gualaccini, intende rappresentare l’avvio di un’intensa azione di urgente autoriforma dell’organo con la finalità di semplificare e intensificare l’attività istituzionale che proseguirà con ulteriori atti regolamentari o normativi.

Tra le modifiche introdotte, vengono eliminate le doppie deliberazioni dell’assemblea che in passato hanno rallentato la produzione di pareri e proposte a Parlamento e Governo e disegni di legge; viene prevista una procedura di deliberazione semplificata degli atti del CNEL in casi di urgenza; viene prevista una procedura rafforzata che consenta consultazioni pubbliche su ogni documento sia attraverso l’ascolto di organizzazioni rappresentative non presenti all’interno del CNEL sia attraverso consultazioni dei cittadini; viene deciso uno strutturale inserimento del CNEL nel circuito degli organi consultivi dell’Unione Europea e in particolare del Comitato economico e sociale europeo (CESE), previsto dall’art. 13 del Trattato Ue.

E, ancora, viene disposta la presa in carico permanente dei documenti di programmazione economica delle regioni; viene previsto l’invito alle attività delle commissioni dei rappresentanti di Anci e Upi e Uncem; viene previsto l’ascolto dei rappresentanti delle associazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi.

