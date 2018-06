Commercio: Ascom Padova, bene il progetto ‘Spiagge sicure’ (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Per Bertin quindi “Ben venga dunque la direttiva del Viminale “Spiagge sicure”, che promette tolleranza zero per ambulanti abusivi, ma anche per chi compra la loro merce e per chi, in qualunque maniera (affitto di locali, logistica, ecc.) ne favorisce la proliferazione”.

“Personalmente – continua Bertin – vedo con favore il fatto che il piano del Viminale preveda una vigilanza rafforzata delle forze dell’ordine non solo sul litorale ma anche nelle aree del Paese, come Napoli e Prato, dove è maggiormente concentrata la produzione di merce contraffatta, ma parimenti consiglio di intensificare i controlli negli “hub della contraffazione” di cui i centri ingrosso cinesi allocati in zona industriale a Padova (e che l’Ascom Confcommercio di Padova combatte da anni), sono forse tra i maggiori esempi su scala nazionale”.

Più che il controllo a valle magari rappresentato da multe, anche forti, per gli acquirenti, per l’Ascom Confcommercio di Padova é importante, a monte, “tagliare le linee di rifornimento di un mercato che, ai vertici, vede una malavita organizzata che non si fa scrupolo né di sfruttare né di mettere a rischio la salute dei cittadini”.