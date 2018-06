Commercio: Ascom Venezia, sì a ‘Spiagge sicure’, ma le multe da sole non funzionano

Venezia, 25 giu. (AdnKronos) – “Siamo favorevoli alla linea dura e quindi al piano di Salvini, anche se riteniamo che le multe siano inefficaci perché non vengono pagate. Basti pensare che nel Comune di Venezia sono ben 50 i milioni di euro evasi. Come soluzione siamo più favorevoli al sequestro delle merci e possibilmente alla diffida di tornare nei luoghi dove si è stati trovati a vendere capi falsi, come anche all’applicazione del permesso di soggiorno a punti, dove qualora il punteggio dovesse andare sotto zero scatta l’espulsione”. Così all’Adnkronos il presidente di Confcommercio Ascom Venezia Roberto Magliocco commenta l’annuncio del ministro dell’Interno Matteo Salvini sulla lotta alla contraffazione all’abusivismo con l’operazione ‘Spiagge sicure’.