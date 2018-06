Commercio: Confcommercio e Albergatori Jesolo, da sempre in prima fila contro l’abusivismo

Jesolo (Ve), 25 giu. (AdnKronos) – “Qualsiasi forma di abusivismo va combattuta. Da anni Jesolo è in prima fila per combattere l’abusivismo (da chi vende a chi propone massaggi) in spiaggia. L’amministrazione comunale è impegnata in modo fattivo, con controlli della Polizia locale, quindi con distribuzione di materiale informativo, ma anche con sanzioni proprio nei confronti di chi acquista. Da parte sua anche la Camera di Commercio ha dato il suo apporto”. Così all’Adnkronos Angelo Faloppa, presidente Confcommercio San Donà-Jesolo commenta l’annuncio dell’ operazione ‘Spiagge Sicure’, da parte del vicepremier Matteo Salvini.

“A proposito delle multe al turista che acquista merce contraffatta, va prima effettuata la giusta informazione ed una volta che viene informato adeguatamente, è giusto arrivare anche a sanzioni. Ricordo, infine, che anni fa Confcommercio si fece promotrice di una massiccia campagna di informazione contro l’acquisto di merce contraffatta o di dubbia provenienza”, spiega.