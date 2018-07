Commercio: parte da Venezia l’offensiva di Confcommercio contro i tarocchi

Venezia, 3 lug. (AdnKronos) – Dopo il primo spettacolo teatrale dedicato all’emergenza contraffazione in scena dal 2013 “Tutto quello che sto per dirvi è falso”, l’attrice Tiziana Di Masi torna quest’estate sul litorale veneziano con un nuovo flashmob teatrale “Niente di vero sotto il sole” promosso e sostenuto da Confcommercio Imprese per l’Italia, Federazione Moda Italia e da Confcommercio Ascom Venezia con la Pro Loco Lido di Venezia -Pellestrina.

Un tour di 7 serate per sensibilizzare residenti e turisti sul tema dell’anticontraffazione, iniziato il 2 luglio a Bibione che si concluderà domenica 8 luglio al Lido di Venezia in Piazza S. Maria Elisabetta dalle 18 alle 20.

Uno spettacolo che esce dai teatri e dalle scuole per arrivare direttamente nelle piazze: l’isola pedonale è affollata, dopo un giorno di mare e di sole è il momento della passeggiata, del gelato, dello shopping. Una donna stende il suo telo in mezzo alla strada ed espone borse, scarpe, occhiali da sole… poi inizia a raccontare, alla gente che si ferma incuriosita, da dove arrivano quei prodotti dai marchi noti, ma assolutamente falsi. Racconta chi ci guadagna, racconta chi ci perde. Racconta di una guerra in atto, tra l’economia legale e quella illegale, gestita dalle mafie. In programma ci sono due flashmob da 20 minuti l’uno per ogni serata. In ogni appuntamento vi sarà il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni Comunali interessate e le Forze dell’Ordine operanti in questi territori con presidio di un gazebo dedicato all’esposizione di prodotti sequestrati nelle spiagge.