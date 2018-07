Commercio: Unc, consumi ancora al palo, piccoli negozi -11,9% in 10 anni

Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Consumi ancora al palo, con i soliti aumenti dello zero virgola, dovuti più all’effetto prezzi che a rialzi reali delle vendite. Non a caso quelle in volume scendono su base annua dello 0,2%”. Ad affermarlo è Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati diffusi dall’Istat.

“Se si confrontano i dati di oggi con quelli di 10 anni fa, le vendite totali sono ancora inferiori del 3,8%. Solo la grande distribuzione ha recuperato le vendite perse durante la crisi, registrando un incremento del 6%: +6,6% per gli alimentari, +2,3% per i non alimentari. I piccoli negozi, invece, sono ancora ben lontani – sottolinea Dona – dall’aver recuperato quanto perso durante la recessione. Rispetto ai valori precrisi del maggio 2008, le vendite complessive sono ancora inferiori dell’11,9%, mentre quelle alimentari segnano addirittura un crollo del 15,5%”.