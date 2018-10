Commissario Città Scienza: “Mostra ‘The beauty of imaging’ straordinaria”

Napoli, 10 ott. (Adnkronos) – Una mostra “di straordinaria importanza” che “ospitiamo molto volentieri”. Così il commissario di Città della Scienza, Giuseppe Albano, inaugurando insieme alla presidente del gruppo Bracco, Diana Bracco, la mostra “The beauty of imaging” che resterà in esposizione nel Padiglione Galilei fino al 6 gennaio 2019.

Una mostra che, spiega Albano, “affianca benissimo il nostro museo interattivo del corpo umano, Corporea. E’ una storia della diagnostica per immagini che evolve dai momenti iniziali a oggi e che permette di entrare letteralmente dentro il corpo umano, facendo vedere cose straordinarie. Fa capire come la salute sia importante e come il corpo umano, grazie a queste tecniche innovative, può essere tutelato”.

