Comune di Subbiano: il sindaco nomina un nuovo assessore

Si rinforza la giunta del comune di Subbiano:il sindaco Antonio De bari nomina un nuovo assessore. Si tratta di Valeria Rossi, mamma di due bambine e molto conosciuta nel paese per il suo impegno pluriennale nel mondo della scuola in qualità di rappresentante dei genitori, ma anche per il suo attivismo nel territorio. Alla Rossi è stata assegnata la delega alla cultura e al turismo e si occuperà anche di tenere i rapporti con le associazioni del paese. De Bari le ha chiesto di entrare a far parte dell’amministrazione direttamente con un incarico in giunta: “Ho potuto apprezzare il suo impegno e la sua determinazione nel portare avanti i temi cari ai bambini e ai giovani subbianesi con passione e generosità – ha dichiarato De Bari – queste qualità le ritengo necessarie per coloro che guidano una comunità”.