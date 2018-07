Con #youthpalermo passeggiate in città e noleggio biciclette gratis

Palermo, 5 lug. –(Labitalia) – Un’estate a piedi tra le bellezze di Palermo ed escursioni in bicicletta accompagnati da guide professioniste, esperienze ricche di consigli preziosi su cosa fare, vedere e scoprire nel capoluogo siciliano. Costo? Assolutamente gratuito. E’ #YouthPalermo, iniziativa nata da un’idea di VisitSicily, Hub siciliano di Wonderful Italy e finanziata dal Comune di Palermo, con l’obiettivo di favorire il turismo giovanile attraverso un insieme di attività e servizi volti a migliorare l’immagine della città di Palermo sia in Italia che nel mondo.

“Palermo è una delle meraviglie d’Italia, la bellezza inaspettata dei suoi angoli nel centro storico conquista ogni giorno migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo -ha dichiarato Maurizio Giambalvo, ceo Wonderful Italy hub Sicilia Occidentale-. Con #YouthPalermo ci siamo rivolti ai giovani con meno di 35 anni, tenendo conto dei loro budget spesso limitati e della loro infinita curiosità e voglia di farsi sorprendere dalla storia e dalla cultura di luoghi ancora poco noti. Il nostro obiettivo è quello di rilanciare la città come destinazione turistico culturale per i loro viaggi, offrendo servizi ed esperienze uniche per rendere più piacevole ed indimenticabile il loro soggiorno a Palermo”.

Il punto di accoglienza turistica dei giovani viaggiatori che arriveranno a Palermo è Micro, un luogo dove trovare informazioni e materiali turistici, e soprattutto dove incontrare persone che conoscono bene il territorio perché lo abitano e lo amano.

Secondo i propri gusti ed interessi, i giovani turisti potranno scegliere diverse tipologie di tour. La prima (A Passeggio con un locale) è una passeggiata tra i quartieri della Palermo più antica in compagnia di un “Palermitano” vero… più che una guida, un amico che ti apre la sua casa e ti mostra la città dal punto di vista di chi la vive ogni giorno. (ogni primo e quarto venerdì del mese, h. 11).

La seconda è Sunset walk (Una passeggiata in serata), per scoprire la Palermo più segreta e vivere in tutta sicurezza l’incredibile vitalità notturna del centro storico con i suoi mille locali (ogni secondo venerdì del mese, h. 18.30). La terza opzione è Palermo artigiana, un tour guidato tra vecchie e nuove generazioni di artigiani palermitani che popolano il centro storico. (ogni terzo venerdì del mese, h. 11).

Quarta possibilità: Palermo Secrets Corners, un Tour a due ruote per il centro storico, alla ricerca di monumenti umani e opere di street art nascoste tra i vicoli. Sullo sfondo il genio di Palermo e le meraviglie del patrimonio Arabo-Normanno (Bici inclusa, ogni seconda domenica del mese, h.11).

C’è poi Ritorno alle origini, uno speciale walking tour personalizzato dedicato ai figli o nipoti di emigrati palermitani, che attraverserà i quartieri e le aree di origine dei partecipanti, facilitando incontri con testimoni privilegiati dei quartieri interessati. Un modo affascinante per ritrovare i luoghi delle proprie radici e visitare il quartiere o la piazza da cui nonni e genitori sono partiti in cerca di fortuna ( si svolge a richiesta)

Infine, Noleggio biciclette: Per tutti i giovani sotto i 35 anni, noleggio gratuito di bici a Palermo, incluso casco, lucchetto e kit riparazione gomme (a richiesta)

Tutte le esperienze di #YouthPalermo sono gratuite per i giovani sotto i 35 anni. Per tutti gli altri i prezzi sono comunque scontatissimi. Per ulteriori informazioni e per prenotare i tour è possibile consultare il sito web https://www.visitpalermo.it/it/youth#