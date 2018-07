Concorsi a premi aumentano appeal pagamenti elettronici

Roma, 28 giu. (Labitalia) – Cresce l’appeal dei sistemi di pagamento elettronici, anche grazie ai programmi a premi collegati. Sono, infatti, sempre di più coloro che scelgono di ‘accantonare’ il vecchio contante, avendo in tasca la carta e la ‘certezza’ di vincere dei premi. Prodotti di moda e utensili da cucina, oggetti hi-tech e biglietti di linee aeree e ferroviarie, ma anche oggetti per l’arredamento della casa e il tempo libero. E perché no, donazioni ad enti di ricerca e organizzazioni di volontariato.

E’ questo il variegato ‘mondo’ dei premi a cui si può accedere facendo acquisti con le carte di credito e accumulando così punti. Una strada, quella dei premi per la raccolta punti delle carte di credito, che attira gli italiani. Tanto che non sono pochi coloro che, con la raccolta punti delle carte, sono riusciti a realizzare interi viaggi con questo sistema o anche riuscire a realizzare forti risparmi su arredamento casa e abbigliamento.

Ovviamente per ogni carta ci sono delle regole diverse, ma nella maggior parte dei casi il titolare della carta potrà accumulare punti ad ogni utilizzo che gli daranno diritto a ottenere premi di qualità (per la casa, tempo libero, tecnologia o per i bimbi). E per chi non riesce a ottenere i punti necessari per i premi? No problem: in alcuni casi basta possedere e usare la carta di credito per ottenere vantaggi e per vincere dei premi.

La febbre dei programmi a premi ha contagiato diversi gruppi finanziari, come Nexi, che fornisce servizi e infrastrutture per il pagamento digitale, con ilche vanta diverse edizioni. Si usa la carta, si giocano le proprie surprise box e si scopre subito se si vince uno dei 50.000 premi in palio. Fino al 10 settembre, pagando gli acquisti con la carta di credito o lo smarphone, a partire da 2 euro, si ha la possibilità di ricevere una surprise box #iovinco e vincere uno dei 50.000 premi in palio, tra cui smartphone iphone X64 GB Apple e migliaia di premi digitali.

E c’è chi si gioca anche lo scontrino. E’ il caso del concorso ” promosso da Ing Direct. In questo caso, ogni scontrino permette di partecipare all’estrazione istantanea del premio giornaliero e mensile. In caso di vincita del premio giornaliero o mensile si viene subito avvisati attraverso la schermata del sito. Tutte le giocate, anche quelle vincenti, partecipano poi all’estrazione del premio finale. E’ possibile scegliere tra gift card Eataly, gift card Mondadori Store, buono regalo Amazon.it, carta regalo Ikea, buono sconto carburante Total Erg, gift card Volagratis.

L’inziativa , invece, è rivolta a tutti i titolari di carte di credito emesse dalla società Findomestic Banca spa: Carta Aura, Carta Aura Gold, Carta Option Plus, Carta Nova, Carta Findomestic. Anche in questi caso ogni utilizzo della carta è premiato da Accorhotels.com, Mondadori Store, eDreams, la Feltrinelli.it, opodo.it, spartoo.it. Non resta, quindi che comprare, ‘strisciare’ e scegliere i premi.