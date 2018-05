Confarca: Documento Unico Circolazione, nasce comitato tecnico ministeriale

Roma, 12 mag. (AdnKronos) – Un comitato tecnico generale che assicuri un confronto tra tutte le parti interessate dalla nascita del Documento Unico di Circolazione. È quanto assicura il responsabile della Direzione Generale Sud della Motorizzazione Civile, Pasquale D’Anzi, annunciando la nascita entro il 30 maggio di un tavolo di concertazione in vista della semplificazione che ingloberà, a partire dal primo gennaio 2019, la carta di circolazione ed il certificato di proprietà in un unico documento.

La rassicurazione è arrivata durante il congresso annuale della Confarca (la confederazione delle autoscuole, delle scuole nautiche e degli studi di consulenza) in corso a Bologna, dopo che il presidente nazionale della confederazione di categoria, Paolo Colangelo, ha chiesto maggiori certezze per i titolari di agenzie e studi di consulenza che rischiano di essere minacciati da soggetti terzi, in violazione da quanto previsto dalla legge 264/91 che disciplina l’attività di consulenza per il rilascio delle certificazioni per i mezzi di trasporto.