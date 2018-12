Confindustria presenta rete aziende ‘Connext’

Roma, 13 dic. (AdnKronos) – Confindustria ha presentato oggi, con una conferenza stampa alla quale ha partecipato il presidente Vincenzo Boccia, l’iniziativa Connext, con la quale l’associazione degli industriali punta a creare una rete di eccellenze imprenditoriali italiane, per offrire loro l’opportunità di costruire percorsi condivisi di business e di crescita. A Milano il 7 e l’8 febbraio si svolgerà un grande evento espositivo al Mico, dove sono attese oltre 2mila adesioni tra aziende associate e non.

Durante la due giorni meneghina sono in programma incontri, workshop e seminari che permetteranno ai partecipanti di avviare contatti, alleanze ma anche scambiare idee e visioni. Quello di Milano sarà un appuntamento che dimostrerà anche l’importanza dell’Italia come nazione ponte tra Europa, mediterraneo, mercati a est e ovest del Vecchio Continente. All’evento saranno quindi presenti aziende dei balcani, del Marocco e della Germania, questi ultimi tra i più importanti partner del nostro Paese. Inoltre, Confindustria ha lanciato la piattaforma online di Connext, una vetrina permanente sul web che permetterà alle imprese di organizzarsi in incontri, programmare lavori e consultare profili ogni giorno, lungo tutto il 2019.

“Connext è un grande momento del partenariato industriale, per alleanze tra imprese italiane grandi, medie e piccole ma anche tra le nostre aziende e quelle tedesche, del Marocco e dei balcani”, ha spiegato Boccia a margine della presentazione. Connext, continua, “è un’idea di società italiana e di un Paese che non deve essere periferia d’Europa, ma centrale tra Europa, Mediterraneo, aperto a est e ovest, in un momento in cui le imprese si conoscono per collaborare e crescere. Un progetto introspettivo, aziendalistico, che parte dalla visione di impresa ma che dà anche una visione dell’Italia del futuro che noi immaginiamo e sognamo”, conclude Boccia.