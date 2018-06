Consulta: da 590 giorni senza plenum, ancora fumata nera in Parlamento

Roma, 21 giu. (AdnKronos) – Ancora fumata nera in Parlamento, la terza in questa legislatura la decima in assoluto, per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale, chiamato a sostituire Giuseppe Frigo dimessosi il 7 novembre del 2016. Oggi su 723 votanti, sono state registrati 687 schede bianche, 19 nulle, 12 voti dispersi e 5 preferenze per Biondi. La maggioranza richiesta per l’elezione era i due terzi dell’Assemblea, pari a 633 preferenze.

La Corte costituzionale resta così senza plenum ormai da 591 giorni e si avvicina così il record di vacanza, 623 giorni, che passarono tra il 23 ottobre 1995 e il 9 luglio 1997, dalla fine del mandato di Vincenzo Caianiello e il giuramento del suo successore Annibale Marini.

Dalla prossima votazione però il quorum richiesto scende ai tre quinti di deputati e senatori, vale a dire 570 voti. E il mese prossimo la situazione potrebbe effettivamente sbloccarsi, visto che giovedì 19 luglio è convocata una nuova seduta del Parlamento per eleggere i nuovi otto componenti laici del Csm. Nel pacchetto di nomine (quasi certamente 5 alla maggioranza, tra cui dovrebbe essere scelto il vicepresidente del Csm, e tre all’opposizione) potrebbe rientrare anche il nome del nuovo giudice costituzionale.