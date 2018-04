Consultazioni: le delegazioni di domani, per Fi c’è Berlusconi

Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “L’Ufficio Stampa del Quirinale comunica la composizione delle delegazioni che domani incontreranno il Presidente della Repubblica in occasione delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo”. Si legge in una nota del Quirinale. Si partirà alle 10 con il Pd: la delegazione sarà composta dai capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci accompagnati da Maurizio Martina, segretario reggente dem, e Matteo Orfini, presidente Pd.

Alle 11 sarà la volta di Forza Italia con i capigruppo di Camera e Senato, Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini, accompagnate da Silvio Berlusconi, presidente Fi. Alle 12 la Lega con i capigruppo di Camera e Senato, Giancarlo Giorgetti e Gian Marco Centinaio accompagnati da Matteo Salvini, segretario del Carroccio.

Infine, nel pomeriggio alle 16 e 30, si chiuderà il primo giro di consultazioni con i 5 Stelle: ci sanno i capigruppo di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, con Luigi Di Maio, “capo della forza politica ‘Movimento 5 Stelle’”, come si legge nella nota del Quirinale.