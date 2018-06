Consumi: Scordamaglia, bene neutralizzare Iva, arginare food social gap

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “I dati su consumi alimentari in Italia continuano a non essere positivi”. Ad affermarlo in una nota è Luigi Scordamaglia, il presidente di Federalimentare, commentando i dati Istat appena usciti.

Considerando la ripresa della dinamica inflazionistica, +1,2% nel 2017 rispetto allo -0,1% del 2016, quando la spesa media mensile era salita del +1%, l’incremento di spesa in termini reali del 2017, in effetti, subisce un rallentamento. Lo stesso rallentamento che è evidente sui consumi di beni di prima necessità anche analizzando i primi quattro mesi del 2018, con un aumento dei consumi dello 0,2% e un’inflazione tendenziale dell’1,1%.

Ma quello che preoccupa di più, aggiunge Scordamaglia, è il food social gap. “È la disuguaglianza geografica e familiare che dobbiamo combattere. È inammissibile – sottolinea il presidente – che un decimo delle famiglie che spende meno ha speso nel 2017, per acquistare beni di prima necessità, ancora meno (-5%) rispetto all’anno precedente. Un gap evidente anche dai prodotti che vengono acquistati: se i prodotti discount vanno bene, così come quelli premium, è la fascia intermedia ad accusare il colpo”.