Conti pubblici: Gelmini, investitori cedono Btp, campanello d’allarme

Roma, 15 set. (AdnKronos) – “La Banca d’Italia ci segnala che nel solo mese di giugno, seguendo il trend negativo già registrato a maggio, gli investitori stranieri hanno ceduto 35 miliardi di nostro debito pubblico. All’estero ormai si vendono i Btp italiani, evidentemente giudicati non abbastanza sicuri. Movimento 5 Stelle e Lega non dovrebbero sottovalutare questo pericoloso segnale”. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

“Se non vengono rinnovati gli acquisti dei nostri titoli di Stato vengono danneggiati tutti gli italiani – famiglie, imprese, lavoratori – non certo i poteri forti o i grandi fondi internazionali. Conte, Di Maio e Salvini non ignorino questo campanello d’allarme – invita l’azzurra – La prossima legge di bilancio sia il terreno nel quale declinare misure concrete per il lavoro e per la crescita, e non una sterile occasione per la propaganda, per le contese e per lanciare una logica assistenzialista”.

