Conti pubblici: Unc, nuovo record debito, oltre 91 mila euro a famiglia

Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Nuovo record storico del debito pubblico italiano, che, dopo il primato di aprile, sale ancora attestandosi a 2.327,368 miliardi. Lo sottolinea l’Unione nazionale consumatori commentando i dati diffusi oggi da Bankitalia. “In pratica è come se ogni famiglia avesse il conto corrente in rosso per 91 mila e 679 euro. Da non dormirci la notte!”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Secondo gli ultimi dati Istat, infatti, ci sono 25.386.000 famiglie. Un buon padre di famiglia, avendo un debito di questo ammontare, cercherebbe di ridurlo e non andrebbe certo in banca a protestare e a pretendere l’apertura di una nuova linea di credito, che peraltro non gli sarebbe mai concessa. Peccato che, invece, sia quello che l’Italia ha sempre cercato di fare con l’Europa. Dopo il monito di ieri della Corte dei Conti e l’imminente fine del QE, sarebbe opportuno se si concentrasse gli sforzi sul calo del debito in valore assoluto”, conclude Dona.

