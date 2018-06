Contratti: Camusso, importante rinnovo Ccnl operai agricoli e florovivaisti

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti è un risultato importante che dà risposte concrete ad oltre un milione di lavoratori e lavoratrici in termini di salario con un incremento del 2,9%, di diritti, tutele, welfare, formazione e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Così in una nota il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso. Questo rinnovo, sottolinea la leader della Cgil, “dà una risposta anche ai tanti lavoratori che sono impegnati nelle raccolte nelle campagne ed è utile a difendere la legge sul caporalato e a contrastare i fenomeni di sfruttamento e dumping contrattuale”.

Ancora una volta, aggiunge Camusso, “si dimostra che è attraverso la pratica contrattuale che si possono difendere i livelli salariali e i diritti. Altre strade, come quella legislativa, possono aiutare i lavoratori favorendo la contrattazione o, come è stato negli ultimi vent’anni, usare l’introduzione di nuove norme a fini propagandistici ed elettorali con il risultato di impoverire e rendere più precario il lavoro”.

Infine, conclude il segretario della Cgil, “nel contratto dei lavoratori agricoli sono da sottolineare gli elementi di legalità e trasparenza introdotti in materia di appalti”.