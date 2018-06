Cooperative: Cpl Concordia torna in utile, Barbieri nuovo presidente

Roma, 30 giu. (AdnKronos) – Dopo 3 anni di perdite, Cpl Concordia torna in utile nel 2017. Il bilancio della cooperativa della cooperativa registra un utile d’esercizio di 3,7 milioni di Euro, che permetterà anche il riconoscimento di dividendi ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa (apc). Il valore della produzione riclassificato della cooperativa si attesta a 221 milioni di Euro (in leggero decremento, -1,6 milioni, rispetto al 2016), e si segnala un rapporto solido rispetto al patrimonio netto di 124,3 milioni che rappresenta un’importante garanzia per il futuro. Ad approvare i risultati è stata l’assemblea generale che si è svolta oggi a Mirandola, che ha proceduto alla nomina del nuovo cda. A presiedere la cooperativa nel prossimo triennio 2018-2021 è stato eletto Paolo Barbieri, mirandolese di 33 anni, fino ad oggi vicepresidente in carica.

“L’andamento positivo dell’esercizio 2017 trova conferma nei risultati del primo semestre 2018”, ha dichiarato il presidente di Cpl Mauro Gori nella sua relazione sulla gestione “e i contratti firmati con Italgas, Open Fiber ed Hera e le acquisizioni recenti, come le Grandi Stazioni di Napoli, Bari e Palermo, la gestione delle centrali termiche dell’Aler di Milano, l’Auditorium di Roma ed altre ancora proiettano i loro effetti positivi anche sul 2019″.

“Oggi è alle spalle ma la crisi del 2015 è stata un incubo, L’incubo di un disastro sociale per le tante persone coinvolte, di un disastro economico per il valore che si andava a distruggere, di un disastro reputazionale per la cooperazione e per Legacoop”, ha detto Gori.