Corruzione: Buffagni, con ‘spazzacorrotti’ soldi sporchi sempre confiscati

Roma, 14 set. (AdnKronos) – “Fino ad oggi corrotti e corruttori potevano farla franca nonostante la condanna in primo grado, tenendosi tutti i soldi intascati con i loro intrallazzi: la confisca infatti veniva meno se il reato si prescriveva. Tutto ciò era inaccettabile, andava cambiato. Con la legge Spazzacorrotti c’è la possibilità che, malgrado la prescrizione o l’amnistia, la confisca venga confermata anche in appello”. In un video pubblicato sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle, il sottosegretario agli Affari regionali Stefano Buffagni illustra così la norma sulla confisca contenuta nel ddl Spazzacorrotti.

“Infatti – prosegue l’esponente M5S – se corrotti e corruttori vengono condannati e colpiti dalla confisca in primo grado, anche se si arriverà al secondo grado con il reato prescritto o soggetto ad amnistia, il processo continuerà per esaminare la possibilità di confermare la confisca”.

“In questo modo – conclude Buffagni – i soldi intascati dai delinquenti restano allo Stato affinché vengano reinvestiti in servizi per i cittadini. Corrotti e corruttori, da oggi in poi se lo Stato vi becca, vi toglie tutto e per sempre”.

