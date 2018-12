Corruzione: Fraccaro, finalmente Italia ha legge seria contro malaffare

Roma, 18 dic. (AdnKronos) – “Finalmente l’Italia ha una legge anticorruzione seria che permette di contrastare il malaffare in maniera efficace. L’approvazione del ddl ‘Spazzacorrotti’ è una notizia che i cittadini onesti attendevano da anni, sin dai tempi di Tangentopoli. È una svolta epocale per il Paese”. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.

“Ci siamo sempre impegnati per combattere la piaga della corruzione -aggiunge- e oggi consegniamo all’Italia una legge che non darà scampo ai politici, agli amministratori e agli imprenditori che scelgono di lucrare sulle spalle della collettività. Si tratta di un provvedimento che contiene norme di vitale importanza come il Daspo per i corrotti, la riforma della prescrizione, l’agente sotto copertura e le nuove regole in materia di trasparenza e controllo dei finanziamenti per partiti, associazioni e movimenti politici. Oggi restituiamo i principi di onestà e legalità a questo Paese e -conclude Fraccaro- ridiamo fiducia a quei cittadini che credono nei diritti e in una giustizia più equa”.