Cremona: fermato senza patente dà le generalità del fratello, denunciato

Milano, 3 ott. (AdnKronos) – Si è messo alla guida di un’auto senza aver mai preso la patente e quando lo hanno fermato ha dato le generalità del fratello, ma i carabinieri lo hanno scoperto e denunciato. E’ accaduto nel cremonese a un 24enne di Spino d’Adda.

Intorno alle 16 di ieri, il giovane è stato fermato per un controllo stradale mentre era alla guida di una Golf. Alla richiesta di fornire i documenti ha risposto di averli dimenticati a casa, ma il suo eccessivo nervosismo ha insospettito i militari che lo hanno invitato a fornire le proprie generalità. A quel punto il giovane ha indicato il nome del fratello, senza tuttavia convincerli. Messo alle strette, ha rivelato la sua vera identità ammettendo di non aver mai conseguito una patente di guida. Il giovane è stato quindi accompagnato in caserma: per lui è scattata una contravvenzione di 5mila euro e una denuncia a piede libero.

Il 24enne era già noto alle forze dell’ordine, dal momento che pochi mesi fa era stato denunciato per danneggiamento aggravato, dopo che al termine di una partita di calcio, per vendicare il fratello che aveva avuto un alterco con un avversario, aveva tentato, assieme al padre, di aggredire i dirigenti della squadra avversaria danneggiando il cancello di ingresso agli spogliatoi. A seguito di quell’episodio aveva rimediato un Daspo della durata di due anni.

