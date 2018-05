Crollo nel bagno degli Uffizi, ferita turista

Firenze, 4 mag. – (AdnKronos) – Una turista è rimasta ferita a un piede dalla caduta di un pezzo del rivestimento in travertino all’interno di un bagno agli Uffizi. L’incidente, si è appreso oggi, è accaduto mercoledì scorso. La visitatrice è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso per le cure del caso.

Il direttore della galleria, Eike Schmidt, ha disposto la chiusura del piano interrato del museo dove si trova il bagno dove è crollato il rivestimento. I lavori di sistemazione sono terminati oggi e il bagno sarà riaperto domani. Secondo quanto emerso dal sopralluogo, il rivestimento in travertino, sostituito una ventina di anni fa, era in cattive condizioni, tanto da cadere rovinosamente a terra.