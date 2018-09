Csm: Mattarella, nomine in uffici giudiziari siano per meriti professionali (2)

(AdnKronos) – “Proprio il buon esercizio del governo autonomo -ha insistito il Capo dello Stato- deve consentire di fare emergere le capacità organizzative indispensabili per individuare il miglior dirigente dell’ufficio da assegnare. Sono le garanzie poste a presidio della magistratura a consentire al suo organo di governo autonomo di compiere scelte libere da ogni forma di condizionamento in tutte le decisioni di sua competenza”.

“Tra esse, devono essere connotate da particolare attenzione e cura -ha concluso Mattarella- le scelte dei magistrati di legittimità, per la delicata funzione nomofilattica svolta dalla Corte di cassazione, che assume oggi, ancor più intensamente che in passato, piena centralità in ragione del dialogo con le Corti europee”.

