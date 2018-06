Da domani le visite ai cavalli per essere ammessi alle prove in piazza grande

Il Dott. Roberto Gottarelli di fresca nomina a responsabile dell’Istituzione Giostra del Saracino per il Protocollo Tutela e Benessere del Cavallo sarà chiamato a svolgere le visite ai cavalli che i quartieri intendono accreditare per le prove in piazza che si svolgeranno da domenica 17 giugno a mercoledì 20 giugno. Il lavoro del Dott. Gottarelli tornato ad Arezzo dopo qualche anno, è stato responsabile dal 2008 al 2013, è quello di verificare l’idoneità dei cavalli a disputare le prove in piazza e la giostra del saracino del prossimo 23 giugno.

Come previsto da regolamento le visite si svolgeranno secondo l’ordine di estrazione delle carriere dell’ultima giostra disputata.

Il calendario prevede quindi mercoledì alle ore 9,00 le visite dei cavalli del quartiere di Porta Sant’Andrea mentre alle ore 14,00 sarà il turno di Porta Santo Spirito.

Il giorno successivo giovedì 14 giugno alle ore 9,00 sarà la volta di Porta del Foro mentre chiuderà alle ore 14,00 Porta Crucifera.