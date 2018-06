Da stasera prove in piazza con una nuova formula, ecco l’elenco completo dei cavalli e giostratori accreditati

L'elenco completo di tutti i cavalli accreditati dai quartieri per le prove in piazza grande. Quarantadue soggetti per ventuno giostratori.

Iniziano questa sera le prove in piazza dei giostratori in preparazione alla sfida di sabato 23 giugno 2018, dopo l’estrazione delle carriere di ieri sera è stato deciso anche l’ordine di ingresso in piazza.

Abbinamenti cavallo giostratore

PORTA CRUCIFERA

Carlito Brigante C 16 Criollo Roano Lorenzo Vanneschi Yuma F 6 Quarter Horse Baio Lorenzo Vanneschi Cody M 10 Quarter Horse Chestnut Adalberto Rauco Pia F 9 Hafflinger Palomino Adalberto Rauco Luisa F 9 Sella Italiana Baio Andrea Carboni Lady F 5 Sella Italiana Grigio Andrea Carboni Asia F 7 Cavallo del Catria Sauro Filippo Fardelli Lughente de Campede C 14 Anglo Arabo Sardo Sauro Filippo Fardelli Pacifica F 10 Anglo Arabo Sardo Baio Jacopo Francoia Mela F 10 Sella Italiana Pezzato Jacopo Francoia Eva F 4 Argentino Grigio Niccolò Paffetti

PORTA DEL FORO

Kim F 13 Sella Italiana Baio Andrea Vernaccini Pioggia F 14 Sella italiana Roano Andrea Vernaccini Pine F 8 Hafflinger Palomino Andrea Vernaccini Fanny – Bidi Bin F 9 Sella Italiana Morella Davide Parsi Nuvola F 14 Sella Italiana Roano Davide Parsi Elettra F 7 Criollo Appaloosa Davide Parsi Chicca F 11 Sella Italiana Sauro Gabriele Innocenti Orione C 9 Cavallo del Catria Baio Gabriele Innocenti Sweet Dream Mango M 8 Appaloosa Roano Niccolo Scarpini Pampero C 13 Anglo Arabo Roano Roberto Gabelli

PORTA SANTO SPIRITO

Napoleone C 19 Sella Italiana Sauro Gianmaria Scortecci Doc C 7 Sella italiana Pezzato Gianmaria Scortecci Faustino C 8 Sella Italiana Sauro Gianmaria Scortecci Toni C 7 Sella Italiana Palomino Elia Cicerchia Denny C 8 Sella Italiana Palomino Elia Cicerchia Ona F 11 Sella Italiana Baio Edoardo Falchetti Paco C 7 Sella Italiana Baio Elia Pineschi Febbraia F 9 Sella Italiana Roano Elia Pineschi Machine Gun C 13 Anglo Arabo Grigio Elia Pineschi Toro Seduto M 4 Appaloosa Pezzato Andrea Bennati Alex C 9 Sella Italiana Baio Andrea Bennati

PORTA SANT’ANDREA

Peter Pan C 19 Sella Italiana Grigio Enrico Vedovini Nuvola F 11 Sella italiana Grigio Enrico Vedovini Sibilla F 9 Sella italiana Grigio Tommaso Marmorini Pepyto C 8 Argentino Sauro Tommaso Marmorini Max C 10 Criollo Argentino Sauro Tommaso Marmorini Eclisse F 12 Sella Italiana Baio Francesco Rossi Mr. Taris Storm – Rocky C 10 Appaloosa FdN Francesco Rossi Soraya F 10 Sella Italiana Baio Saverio Montini Tornado C 14 Tolfetano Morello Saverio Montini Anton K C 10 New Forest Sauro Matteo Bruni

Questa sera il primo quartiere a scendere in piazza alle ore 20,30, come da sorteggio, sarà la coppia debuttante di Porta Crucifera con i giostratori Lorenzo Vanneschi e Adalberto, Insieme a loro le riserve Andrea Carboni, Filippo Fardelli, Jacopo Francoia e Niccolò Paffetti.

A partire dalle ore 21,15 sarà la volta di Porta del Foro con Andrea Vernaccini e Davide Parsi. Le riserve saranno Gabriele innocenti, Roberto Gabelli e il giovane Niccolò Scarpini.

Dalle ore 22 è la volta della coppia Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci per Porta Santo Spirito insieme alle riserve Elia Pineschi, Andrea Bennati e Edoardo Falchetti.

Ultimo a scendere in piazza sarà il quartiere di Porta Sant’Andrea vincitore dell’ultima edizione della giostra del saracino. Dalle ore 22,45 la coppia Enrico Vedovini e Tommaso Marmorini saranno affiancati dalle riserve Francesco Rossi, Saverio Montini e Matteo Bruni.

E’ la prima volta dopo la modifica al regolamento tecnico che si proverà con orari diversi e un giorno in meno di prove rispetto agli anni passati. Una verifica per l’Istituzione sia sotto l’aspetto tecnico organizzativo sia per quello dello spettacolo per gli appassionati e turisti che affolleranno le tribune per vedere i tiri dei cavalieri.